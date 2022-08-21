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Dedesinin kucağında traktörde oynayan minik Musa’nın başına yorgun mermi düştü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dedesinin kucağında traktör üzerinde bulunan 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi düştü. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.08.2022, 00:12
Dedesinin kucağında traktörde oynayan minik Musa’nın başına yorgun mermi düştü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dedesinin kucağında traktör üzerinde bulunan 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi düştü. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki traktör üzerinde oynayan 10 yaşındaki Musa İlter, başına gelen yorgun mermiyle bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi başından akan kanları görünce minik Musa’yı özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından başından vurulmuş olan Musa, Gebze’de özel bir hastaneye ambulansla sevk edildi. Başına yorgun mermi düştüğü öne sürülen Musa İlter ameliyata alınırken durum jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma minik Musa’nın nasıl vurulduğu ile ilgili inceleme başlattı.

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