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Dedesinin bir anlık hatası öldürdü
Malatya’nın Darende ilçesi’nde kamyonetiyle geri manevra yapan şahıs çarptığı 3 yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Asayiş 06.01.2021, 04:49
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Malatya’nın Darende ilçesi’nde kamyonetiyle geri manevra yapan şahıs çarptığı 3 yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Kaza, Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, evinin önünden bulunan 44 HP 126 plakalı kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç. bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.’yi (3) fark etmeyerek çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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