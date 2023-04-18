Dedektör köpek Çaki, ormanda 4 kilo 420 gram uyuşturucu buldu

Antalya’da ormanda taşlar altına gizlenen 8 kilo 420 gram uyuşturucu madde, dedektör köpek ’Çaki’ tarafından bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde C.A.’nın doğu illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Kepez ilçesinde ormanlık alanda depoladığı bilgisine ulaştı. Şahsın maddeleri ’torbacı’ olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satacağı yönünde istihbarat sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu maddenin saklandığı ormanlık alanda narkotik dedektör köpeği Çaki ile arama yapıldı. Aramalar sonucunda taşların altındaki çukura saklanmış şekilde daralı olarak 8 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A.’nın emniyette işlemlerinin devam ettiği bildirildi.