Dedektif gibi iz sürüldü: 2 kişiyi vurup görüntüleri paylaşmıştı, Milas’ta yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış daha sonra kayıplara karışmıştı. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, saldırganı takip ederek Muğla’nın Milas ilçesinde kıskıvrak yakaladı.

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen O.B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T.’nin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen O.B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.’ye daha sonra da eşi S.B.’ye tabancayla ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bir elinde telefon bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli O.B.’nin ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan O.B.’nin, yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.’ye daha sonra da eşine ateş ettiği anlar görüldü. O anları sosyal medya hesabında paylaşan O.B.’nin, "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" yazısı yazdı.

Dedektif gibi izi sürüldü, kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan O.B.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin İzmir’den ayrılarak Muğla’nın Milas ilçesinde olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plaka tespit sistemi ile şüphelinin kaçtığı aracı belirleyerek müşterek operasyon düzenledi. O.B., Milas ilçesinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurularak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.