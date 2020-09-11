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DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı
C.E. MAHMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
Asayiş 11.09.2020, 19:39
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Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgunması tamamlanan C E. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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