banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi yoğun bakımda
Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi yoğun bakımda
Ünlü oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
En yüksek gelir İstanbul’a ait
En yüksek gelir İstanbul’a ait

DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı

C.E. MAHMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 11.09.2020, 19:39
2
DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgunması tamamlanan C E. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Beşiktaş 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Karagümrük 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
21. Çaykur Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0