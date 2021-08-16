banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kurlarda son durum ne?
Kurlarda son durum ne?
Kabine toplantısı ertelendi!
Kabine toplantısı ertelendi!

DEAŞ’tan aranan yabancı uyruklu şahıs yol uygulamasında yakalandı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü suçundan mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi polisin yol uygulamasında yakalandı.

Asayiş 16.08.2021, 11:30
DEAŞ’tan aranan yabancı uyruklu şahıs yol uygulamasında yakalandı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü suçundan mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi polisin yol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ terör örgütü ile ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu A.A.A.A.G. (24), Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki polisin uygulama noktasında yapılan GBT sorgulamasında yakalandı. Gözaltına alınan A.A.A.A.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
28°
açık