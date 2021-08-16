DEAŞ’tan aranan yabancı uyruklu şahıs yol uygulamasında yakalandı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü suçundan mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi polisin yol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ terör örgütü ile ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu A.A.A.A.G. (24), Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki polisin uygulama noktasında yapılan GBT sorgulamasında yakalandı. Gözaltına alınan A.A.A.A.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.