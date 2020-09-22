DEAŞ’ın uyuyan hücresine operasyon
ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ UYUYAN HÜCRESİNDE YER ALDIĞI BELİRLENEN YABANCIN UYRUKLU 6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI. ŞAFAK VAKTİ YAPILAN OPERASYONDA ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI.
Adana’da terör örgütü DEAŞ uyuyan hücresinde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan şüphelilerin, Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.
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