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DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Ebu Zeyd/Üstaz Zeyd’ kod adlı terörist Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaşt
DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Ebu Zeyd/Üstaz Zeyd’ kod adlı terörist Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Asayiş 04.11.2022, 10:55
DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Ebu Zeyd/Üstaz Zeyd’ kod adlı terörist Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.