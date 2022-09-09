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DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça "anayasayı ihlal" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
- DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça "anayasayı ihlal" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
- DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça "anayasayı ihlal" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça "anayasayı ihlal" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 09.09.2022, 17:44
DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça "anayasayı ihlal" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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