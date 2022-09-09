DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisi Türkiye’de yakalandı: Tanınmamak için peruk takmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü DEAŞ’ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçlerince yakalandığını açıkladı. Yakalanan örgüt yöneticisinin, yakalandığında peruk taktığı ve kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını duyurdu.

Yakalandığında başındaki peruk dikkat çekiyor

Yakalanan DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin, Türkiye’de kılık değiştirdiği öğrenilirken, yakalandığında seyrek saçları üzerine peruk takarak güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibinden sıyrılmaya çalıştığı anlaşılıyor. DEAŞ’lı teröristin ülke içinde herhangi bir saldırı hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.