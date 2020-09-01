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DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri’nin oğlu yakalandı
ADANA'DA YAKALANIP TUTUKLANAN DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU MAHMUT ÖZDEN'İN OĞLU İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 01.09.2020, 12:14
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Adana’da yakalanıp tutuklanan DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’in oğlu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Geçen hafta İstanbul’da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana’da gözaltına alınan Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında Mahmut Özden’in oğlu Hamza Özden’in de bulunduğu 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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