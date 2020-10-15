DEAŞ’ın sözde Türkiye emirinin fedaisi intikam yemini etmiş
DEAŞ’IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ MAHMUT ÖZDEN’LE BAĞLANTILI OLAN VE “ÖZDEN’İN FEDAİSİ” OLARAK BİLİNEN EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ BARIŞ COŞKUN ADANA’DA YAKALANIP TUTUKLANIRKEN, ZANLININ DAHA ÖNCEDE İNTİKAM YEMİNİ ETTİĞİ VE TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana’da yakalanıp tutuklanırken, zanlının daha önce de intikam yemini ettiği ve tutuklandığı ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ’a yönelik Adana’da yaptığı operasyonda önce İstanbul’da kanlı eylem yapmak için keşif yapan bir zanlı yakalanarak tutuklandı. Bu zanlının ifadesi ve evinde çıkan malzemelerden DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adana’da operasyon yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Mahmut Özden ile birlikte oğlunun da olduğu 11 kişi yakalanıp tutuklandı. Polis 10 Eylül tarihinde ise DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun’u 8 Eylül’de Adana’da yakaladı. İstanbul’a götürülen zanlı 10 Eylül de tutuklandı. "Mücahit Musab" kod adını kullandığı iddia edilen Barış Coşkun’un, DEAŞ’ın Türkiye’de eylem planladıkları tespit edilen 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.
Bu arada Barış Coşkun’un 20 Eylül 2019 yılında Adana Emniyet Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda yakalandığı ve tutuklandığı daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Zanlının bu operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi’nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, "Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi.
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2