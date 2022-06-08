DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Güler’in yargılanmasına devam edildi

DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Kasım Güler’in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güler ve avukatlar katıldı.

MİT tarafından takibe alınan ve Suriye’de yakalanan ‘Ebu Usame El Türki’ kod isimli Güler’in, silahlı ve patlayıcı maddelerle birlikte yasadışı yollarla Türkiye’ye geçerek eylem planladığına yönelik bilgiler ele geçirilmişti. Kırmızı kategoride aranırken yakalanan Güler’in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait gizli belgelerin de ele geçirildiği ifade edilmişti. 2014 yılında DEAŞ’a katıldığı öğrenilen Güler’in örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı da tespit edildi.

“Ben emir değilim”

Savunmasını yapan Güler, Türkiye’den Suriye’ye giden insanlara yardımcı olduğunu iddia ederek, “Bazı kişiler emir olduğum yönünde ifade vermişler, ben emir değildim. Örgütte 12 kişiden sorumlu olana emir deniliyordu. Ben hiç emirlik yapmadım. 2015’in Haziran ayında uçaklar bulunduğum köyü bombaladı ve sol bacağımdan ağır yaralandım. Uzun süre hastanede kaldım. Sonra örgüt benden savaşmamı istedi ama ben sakattım. Bana bir hastanenin deposu önünde bekçilik görevi verdiler. 2017’nin son aylarına kadar o depoda kaldım” dedi.

Sanığın beyanının ardından savcı, sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini için müzekkere yazılmasını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve LGBTİ derneklerinin davaya katılma talebinin reddedilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu ve LGBTİ derneklerinin suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma taleplerini reddederek mahkemeyi erteledi.