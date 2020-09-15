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DEAŞ’ın medya sorumlusu Kocaeli’de adliyeye sevk edildi

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEDYA YAPILANMASI SORUMLUSU, KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BURSA’DA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI. ŞAHIS EMNİYETTE TAMAMLANAN SORGUSUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 15.09.2020, 11:00
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DEAŞ’ın medya sorumlusu Kocaeli’de adliyeye sevk edildi

Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, emniyette işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.’yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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