DEAŞ’ın istihbaratçısı 5. kez hakim karşısına çıktı

Mersin’de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan Kuteybe Hammet, 5. kez hakim karşısına çıktı. DEAŞ ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia eden Hammet, bildiklerini anlattığını söyledi.

22 Kasım 2019 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortaklaşa operasyonunda, kentte DEAŞ adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenmişti.

Öte yandan, devam eden çalışmalarda Tarsus ilçesinde bir şahsın, örgütün istihbaratçısı olduğuna yönelik de bilgiye ulaşıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin dijital malzemelerinde yapılan incelemede ülke ülke klasörlere ayrılmış dünyanın birçok ülkesinden DEAŞ’a katılım yapanların listesinin olduğu, ayrıca örgüte ait binlerce klasör verinin bulunduğu tespit edildi. Dijital malzemelerden çıkarılan listeye göre örgüte 3 bin 846 kişinin katıldığı belirlenirken, bilgisayarda 103 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısının sanığı Hacı Ali Durmaz ait bir formda ele geçirildi.

Tarsus Kapalı Cezaevinde yatan Hammet, bugün 5. kez hakim karşısına çıktı. Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kuteybe Hammet ile avukatı katıldı. Çevirmen aracığıyla konuşan Hammet, "Hakkımda gelecek raporların hepsi boş gelecek. Benim DEAŞ ile bir bağlantım yok. DEAŞ’ın bilgilerini verdiğim Robert isimli şahsın gerçek ismini bilmiyorum. Ben sadece Abu İsmail El Askeri’yi tanıyorum. Beni zaten Robert’e o yönlendirdi. Benim DEAŞ ile hiçbir ilişkim yok. Uzun zamandır tutukluyum. Bu durumdan dolayı çocuklarımı herkes dışlıyor. O yüzden tahliye edilmek istiyorum. Ben bütün bildiklerimi anlattım" diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin 2015 yılından beri Türkiye’de çocuklarıyla yaşadığını, geçici kimliğinin bulunduğunu, bildiği her şeyi anlattığını, hiçbir dosyada DEAŞ ile bağlantısının olmadığını belirterek, tahliye edilmesini istedi.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı 22 Ekim saat 14.00’a erteledi.