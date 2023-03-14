DEAŞ’ın EYP yerleştirme faaliyetlerinde bulunan şüpheli Sakarya’da yakalandı

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli operasyonla yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, yabancı uyruklu I.J.M.’nin, Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde el yapımı patlayıcı yerleştirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ise 114 gram patlayıcı madde karışımlarında kullanılan toz madde ele geçirildi.