DEAŞ’ın askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Irak’ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Irak’ta DEAŞ adına asker olarak görev yaptıkları belirlenen A.E.A.S., F.D.D.Q,, A.J.M.M. ve Z.T.A.A. yakalandı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.