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DEAŞ’ın Afganistan koluna operasyon: Bomba eğitimi veren şüpheli ile adamı yakalandı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan koluna yapılan operasyonda, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve bu konuda eğitimler veren 2 şüpheli yakalandı. Öte yandan, zanlıların 2017’de Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina‘ya benzer bir saldırı arayışında oldukları ileri sürüldü.
Asayiş 07.01.2023, 15:37 07.01.2023, 18:54
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan koluna yapılan operasyonda, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve bu konuda eğitimler veren 2 şüpheli yakalandı. Öte yandan, zanlıların 2017’de Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina‘ya benzer bir saldırı arayışında oldukları ileri sürüldü.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan koluna yapılan operasyonda, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan, bu konuda eğitimler veren “Abu Maymuna” kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M. adlı 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların, 2017’de İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina‘ya benzer bir saldırı arayışında oldukları ileri sürüldü.