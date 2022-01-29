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DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
Jandarma tarafından DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 29.01.2022, 17:09
Jandarma tarafından DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma İstihbarat Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.