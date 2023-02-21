DEAŞ’a finans sağlama operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun’da, terör örgünü DEAŞ’a finans sağladıkları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4’ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terörle mücadele çalışmalarında terörizmin finansmanı dahilinde haklarında terör örgütü DEAŞ’a finans sağladıkları ve örgütten yardım aldıkları şeklinde bilgiler bulunan yabancı uyruklu 4’ü kadın 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.