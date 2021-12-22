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DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 22.12.2021, 13:26
DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.