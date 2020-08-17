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DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlığı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANAN DEAŞ ŞÜPHELİSİNİN BOMBA HAZIRLADIĞI SIRADA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI.
Asayiş 17.08.2020, 16:31
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisinin bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi M.A.’nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.
Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan güvenlik güçleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan kameraları inceleme altına almış ve ardından düzenlenen operasyonla M.A.’yı yakalamıştı. Eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisiyle bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alınmıştı
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