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DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3’ü tutuklandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 10.06.2022, 16:51
DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 3’ü tutuklandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz gün kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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