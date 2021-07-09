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DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı
Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 09.07.2021, 14:49
Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından 6 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.