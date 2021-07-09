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DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 09.07.2021, 14:49
DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı
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Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından 6 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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