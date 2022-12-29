DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 24 kişi eş zamanlı operasyonda yakalandı

Ankara Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibat içinde olduğu belirlenen 24 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz çerçevesinde, "Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)" kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.