DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 18 kişi eş zamanlı operasyonda yakalandı

Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Elde edilen istihbarı bilgiler neticesinde ‘Yabancı Terörist Savaşçı’ kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.