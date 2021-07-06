banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...

DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Asayiş 06.07.2021, 14:47
DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kadın adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından, gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu