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DEAŞ, Irak’ta balıkçılara saldırdı: 2 ölü
Irak’ta balıkçılık yapan 2 genç, DEAŞ’lı teröristler tarafından öldürüldü.
Asayiş 09.11.2021, 14:33
Irak’ta balıkçılık yapan 2 genç, DEAŞ’lı teröristler tarafından öldürüldü.
Irak’ın Salahattin iline bağlı Emirli kasabasında DEAŞ’lı teröristler, bu sabah balığa çıkan 2 genci öldürdü. Güvenlik kaynaklarının kamuoyu ile paylaştığı bilgiye göre güvenlik güçleri, teröristleri bulmak için olay yerine sevk edildi.
Emirli kasabası kırsalında saklanan teröristlerin güvenlik güçlerine ve sivillere sık sık saldırı düzenlediği biliniyor.