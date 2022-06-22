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DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

Asayiş 22.06.2022, 09:09
DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yabancı uyruklu 6 kişinin Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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