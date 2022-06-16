DBP’li Aydeniz’in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Tunceli’de polis aracına taş atan Alican Önlü hakkındaki fezleke de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi.