banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

DBP’li Aydeniz’in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Asayiş 16.06.2022, 17:38
DBP’li Aydeniz’in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Tunceli’de polis aracına taş atan Alican Önlü hakkındaki fezleke de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Yorumlar (0)
23°
açık