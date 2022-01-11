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Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti

Adana’da bir genç kız yemek ve sigara istediği dayısı tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Asayiş 11.01.2022, 09:42 11.01.2022, 10:10

Adana’da bir genç kız yemek ve sigara istediği dayısı tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Ocak saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evin penceresine çıkan Merve Ö. (20), bahçedeki kullanılmayan eşyalarını satmak için gelen dayısı Serdar K.’yi gördü. Dayısına seslenen Merve Ö., “Artık bize bir yemek ve sigara alırsın” dedi. Dayısı, Merve Ö.’nün bu teklifini kabul etti ve yemek sipariş etmesini söyledi. Daha sonra eve gelen dayı Serdar K., iddiaya göre, yemeğin ücretini ödemeyeceğini söyleyip, koltuk örtüsünü yeğeni Merve Ö.’nün üzerine atıp, tokatladı. Genç kız dayısından kurtulmak için kendini banyoya kilitledi. Dayı ise eve gelip banyo kapısını açmaya çalıştı ancak açamayınca evden tekrar bahçeye döndü. Bunun üzerine genç kız banyodan çıkıp evin kapısını kilitleyip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Evin bahçesine çıkan Merve Ö., aynı sokakta bulunan teyzesi Serap K. ile karşılaştı. Bu kez de teyzesiyle tartışmaya başlayan Merve Ö., yeniden eve girerek kapıyı kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Merve Ö.’nün şikayeti üzerine dayısı Serdar K. ile teyzesi Serap K.’yi polis merkezine götürdü. Merve Ö. ise darp raporu almak için Adli Tıp Birimi’ne götürüldü.

Polis merkezinde ifade veren Serdar K., “Ablamın evinin bahçesindeki atıl eşyaları satarım. Olay günü de bazı eşyalar vardı, onları sattım. Daha sonra Merve yanıma gelip, yemek sipariş edeceğini söyledi. Ben de elimdeki tüm parayı ona verdim. Sonra anlamsız bir şekilde bağırmaya başladı. Ben de ağzını kapatıp, susturmaya çalıştım. Bana küfretmeye başlayınca olayın büyümemesi için dışarı çıktım” dedi.

Teyze Serap K.’nin ise ifadesinde, yeğeni ve kardeşinin kavga ettiğini duyması üzerine söz konusu eve gittiğini öne sürerek, “Serdar’a küfrettiğini duyunca böyle konuşmaması gerektiğini söyledim. Bu kez de bana ve çocuklarıma küfretti. Ben de elimdeki sopayla kapıya vurup, mahalleye rezil olduğumuzu söyledim” dediği öğrenildi.

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılan Serdar K. ile Serap K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

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