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Dayı ve yeğenin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gaziantep’te dayı-yeğen oldukları öğrenilen iki şahıs arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan yeğen ağır yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 15:33
Dayı ve yeğenin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Gaziantep’te dayı-yeğen oldukları öğrenilen iki şahıs arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan yeğen ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Abdullah Ö. ve yeğeni Ömer Ö. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa ve silahlar kullanıldı.

Kavga büyüdü, pompalı tüfekle yeğenini vurdu

Bu esnada dayı Abdullah Ö., eline aldığı pompalı tüfekle yeğeni Ömer Ö.’ye bir el ateş etti. Karın bölgesine isabet eden saçma ile ağır yaralanan Ömer Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yeğeni vuran Abdullah Ö. olay sonrası aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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