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Davula ritim tutan şahıs, iki eline aldığı silahla havaya ateş açtı
Elazığ’da asker eğlencesinde bir şahıs, halay çekildiği sırada eline aldığı iki silahla davula ritim tutarak havaya ateş açtı.
Asayiş 14.09.2022, 11:30
Elazığ’da asker eğlencesinde bir şahıs, halay çekildiği sırada eline aldığı iki silahla davula ritim tutarak havaya ateş açtı.
Olay, merkeze bağlı Şeyhhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece düzenlenen asker eğlencesinde bir şahıs, iki eline aldığı silahlarla halayın başına geldi. Şahıs, vatandaşlar halay çekerken davula ritim tutarak havaya ateş etti. Tehlikeli anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar izleyenlere pes dedirtti.
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