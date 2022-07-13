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Datça’daki orman yangınına kolluk kuvvetleri de müdahale etti

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına emniyet ve jandarma ekipleri de müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Asayiş 13.07.2022, 14:26
Datça’daki orman yangınına kolluk kuvvetleri de müdahale etti

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına emniyet ve jandarma ekipleri de müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kolluk kuvvetleri de müdahale etti

Öte yandan, orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve yeşil örtünün büyük bir kısmının siyaha büründüğü Muğla’da kolluk kuvvetleri de Datça’daki orman yangınına müdahalede bulundu. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tek başına eline aldığı çalı ile, jandarma ekipleri de su sıkarak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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