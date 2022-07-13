Datça’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini arttırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 9 helikopter ve 5 uçak ile havadan, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile de karadan müdahale ediliyor.