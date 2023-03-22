Datça’da kuru yük gemisi karaya oturdu

Happy Aras isimli, Belize bayraklı yük gemisinin dün akşam saatlerinde Muğla’nın Datça ilçesinde karaya oturduğu öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan Mersin’e götürmek üzere 4184 ton dökme katı soya yükü bulunan Belize Bayraklı Happy Aras isimli gemi Datça/Murdala Koyu yakınlarında karaya oturmuştur. Gerekli kontrollere ve söz konusu gemiyi kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır" denildi.