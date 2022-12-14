Datça’da evlere düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı adreste evlerinde düzensiz göçmen bulunduran 2 kişi ile birlikte 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Datça’nın Kızılalan mevkiinde bulunan bir adreste N.B. isimli şahsın evinde, ayrıca İskele Mahallesi’nde bulunan bir adreste O.Ş. isimli şahsın evinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Belirtilen adreslerde Datça İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı aramada şüpheli N.B.’nin evinde 2 kadın, 18 erkek ve şüpheli O.Ş.’nin evinde 1 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Konu ile ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekler. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekler.