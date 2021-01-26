Datça’da battı, 46 kilometre sürüklendi, Bodrum’da sahile cesedi vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde 2 gün önce batan teknede kaybolan Yankı Kocabaş’ın cesedi 46 kilometre sürüklendikten sonra Bodrum’da karaya vurdu.

Datça’nın uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında 5 kişinin bulunduğu tekne 2 gün önce batmıştı. Teknedeki 4 kişi kendi imkanları ile kurulurken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu. Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmişti. Kayıp olan 1 kişinin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

46 kilometre sürüklendi

Yaşanan olayın ardından Kocabaştan hiçbir ize rastlanmazken bugün sabah saatlerinden İçmeler mevkisinde bir lüks sitenin önüne vuran erkek cesedinin Kocabaş’a ait olduğu ortaya çıktı. Dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Bodrum’a kadar sürüklenen Kocabaş’ın cansız bedeni ekiplerce incelendi.

Temizlik görevlisi buldu

Sabah saatlerinde sitenin temizlik görevlisi, sahili temizlerken Kocabaş’ın cesedi ile karşılaştı. Durumu yetkililere haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık personeli, polis ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Denizde Sahil Güvenlik ekiplerine ait dalgıç timi arama yaptı. Cesedin inceleyen ekipler bedenin Yankı Kocabaş’a ait olduğu tespit edildi.