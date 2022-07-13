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Datça Mesudiye’de çıkan orman yangınına ilk müdahale 14 dakikada yapıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35’te yapıldığını açıkladı.

Asayiş 13.07.2022, 15:17 13.07.2022, 15:37
Datça Mesudiye’de çıkan orman yangınına ilk müdahale 14 dakikada yapıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35’te yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, sosyal medya hesabından Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Datça Mesudiye’de 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35’te yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinesi, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor.”

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