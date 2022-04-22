Datça Akçabük Koyu’nda erkek cesedi bulundu

Muğla’nın Datça ilçesi Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Datça Palamutbükü Sahili Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir kişinin cansız şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler denizin içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Fırat Koç isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.