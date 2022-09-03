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AFAD: “Akdeniz’de Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13’te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi"
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 03.09.2022, 08:03 03.09.2022, 08:23
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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