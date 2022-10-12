Darp ettikleri vatandaşın cep telefonunu gasp eden şahıslar tutuklandı

Kastamonu’da darp ettikleri vatandaşın cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş, iki şahsın kendisini durdurarak darp edip telefonunu gasp ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.