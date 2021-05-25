Darp ettiği kişinin cep telefonunu ve parasını gasp etti

Yalova’da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu ve parasını gasp eden şüpheli gözaltına aldı.

Merkez Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokakta yürürken Y.G. tarafından yolu kesilen M.B., önce darp edildi, sonrasında da cep telefonu ve parası gasp edildi. M.B.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma neticesinde olayın şüphelisi Y.G.’yi gözaltına aldı.

Y.G.’nin gasp ettiği cep telefonu ve bir miktar para da ele geçirilerek gasp edilen M.B.’ye teslim edildi.

Y.G., polisteki işlemlerinin ardından “nitelikli yağma” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.