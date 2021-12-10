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Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı

Eskişehir’de darp edilerek öldürülen Olcay Kanar’ın (30) katil zanlılarının yargılandığı davada, 3 sanık müebbet ve 1 sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 10.12.2021, 15:40
Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı

Eskişehir’de darp edilerek öldürülen Olcay Kanar’ın (30) katil zanlılarının yargılandığı davada, 3 sanık müebbet ve 1 sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ali Kubilay E. Ekrem L. ve Orhan A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Vural G. ve tutuksuz sanık Ferhat K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktul Olcay Kanar’ın yakınları da katıldı.

Sopalarla saldırmışlar

Karardan önce savcı, esas hakkındaki mütalaa verdi. Mütalaada, maktul Olcay K. ile sanık Ali Kubilay E. arasında olaydan önce yaşanmış bir kavga dolayısıyla husumet bulunduğu, olay günü sanıkların bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan Vural G.’nin lokantasında birlikte alkol aldıkları, sanıklar Vural G., Ekrem L. ve Habip L.’nin otomobille lokantadan ayrıldıkları ve sanık Vural G.’nin, arkadaşı Ali Kubilay E. ile maktul arasındaki meseleyi çözmek için gece saatlerinde maktulü arayıp evinden çağırdığının anlaşıldığı belirtildi. Mütalaanın devamında; maktulün, Ekrem L.’nin kullandığı aracın ön koltuğuna bindiği, seyir esnasında maktul Olcay Kanar ile sanık Vural G. arasında tartışma yaşandığı ve lokantanın yer aldığı akaryakıt istasyonu önüne geldiklerinde tartışmanın kavgaya dönüştüğü, maktulün sanıklar tarafından sopa ile darp edildiği ifade edildi. Maktul kaçmasına rağmen, sanık Ekrem L.’nin öfkesinin geçmemesi üzerine, sanıklar Orhan A. ve Vural G. maktulü lokantanın tuvaletine sakladı.

İkinci kez darp etmişler

Mütalaada, kavganın durmasının ardından darp edilen maktul Olcay K., kendisine atılan dayağın intikamını alacağını söylemesi üzerine, sanık Ekrem L.’nin maktule tekrar saldırdığı ve beraberinde sanıklar Vural G., Orhan A. ve Habip L. tarafından ikinci kez darp edilmesi sonrasında maktulün bilincini kaybettiği belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre bilincini kaybeden maktulün, sanıklar Ekrem L. ve Vural G. tarafından lokantadan çıkarılarak akaryakıt pompalarının yanına bırakıldığı anlaşıldı.

Mahkeme heyeti, karar öncesinde duruşmaya katılan sanıklardan son sözlerini sordu. Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Kubilay E., Ekrem L., Vural G. ve Orhan A.’nın ‘kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Orhan A.’nın sabıkasının bulunmaması gerekçesiyle cezasında takdiri indirime giderek, sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Ferhat K. ve Habip L.’nin beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre olay, 27-28 Mart gecesi Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Olcay Kanar, (30) akaryakıt istasyonu sahası içerisinde bulunan lokanta içerisinde alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kanar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli ise tutuklandı. Otopsi raporuna göre maktul Olcay Kanar’ın ‘künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması’ nedeniyle öldüğü belirlenmişti.

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