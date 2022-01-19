Darp edilen doktor konuştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilaç yazdırmak için gelen hasta tarafından darp edilen doktor, yaşadıklarını anlattı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay, hastanede yaptığı açıklamada, ’’Dün poliklinikte yoğun olarak hasta muayene ettim. Saat 14.30’da randevusu olan bir hasta saat 10.00’dan itibaren aradan girmek için sürekli taciz etti. Hastaya beklemesini ve gelmeyen hasta olursa yardımcı olacağını söyledim. Bunun üzerine hasta ’bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz’ şeklinde cevap verdi. Biz de kendisine ’bu iş o kadar kolay değil, hastayı dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerektiğini’ söyledik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 sularında sekreter de lavabodayken, ben de lavabodan dönüşte odada tek başımayken arkamdan içeri girdi. Sonra girmek isteyen bir başka hasta yakınını da dışarı çıkarınca ben olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladığım için kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Ben refleks olarak kolumu kaldırınca koluma çarptı. Daha sonra kişi öfkesini yenemeyip bilgisayarıma yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı. O sırada dışarıda sesi duyan vatandaşlar geldi diğer eşyalara da zarar verip kaçtı. Bu sırada beyaz kod verdik. güvenlik görevlisi arkadaşlar vatandaşı yakaladı. Çok talihsiz bir olay oldu. bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız da mağduriyet yaşadı’’

"Beyaz kod verdim, şikayetçi oldum"

Akçay, ’’Daha sonra darp raporu olarak ifademizi verdik. olaydan sonra idareyle görüşüp yeni bir bilgisayar temin edip hasta bakmaya devam edelim diye çok yoğun bir çalışma süreci içinde insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır. Türkiye’nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz. Yasal süreç başlatıldı. takipçi olacağız. İl sağlık müdürlüğümüz avukatlarla birlikte bu süreci takip edecekler’’ diye konuştu.