Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul etmedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde çöp kutularını devirip, şişeleri araçların üzerine fırlatan, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ilginç hareketler yapan kadın, yeniden ortaya çıktı. Zübeyde Hanım Caddesinde iş yerine gelen, yüzü ve kollarında morluklar, başında darp izi gözlenen Alman kadın, polis tarafından götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmedi. Hastaneye çağrılan tercüman aracılığıyla ikna edilmeye çalışılan kadının kolunda bulunan otel bandından 2 gece Side’de bir otelde konakladığı belirlenirken, biri kadın 3 kişinin kendisini darp ederek bu hale getirdiğini iddia etti.

29 Kasım tarihinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Sorgun kavşağında çöp kutularını devirip, üzerini çıkaran, ilginç hareketler yapan, çöp kutularından aldığı şişe ve diğer çöpleri araçların üzerine attıktan sonra akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde ortaya çıkan Alman kadın, polislere uzun süre zorluk çıkardıktan sonra yürüyerek karanlıkta gözden kaybolmuştu.

Polislere Avsallar’da ikamet ettiğini, bazı kişilerin kendisini darp ederek bilgisayarını ve telefonunu aldığını söyleyen kimliği belirlenemeyen Alman kadın, bugün Zübeyde Hanım Caddesinde yeniden ortaya çıktı. Bir iş yerine girip oturan Alman kadının yüzünde, başında ve kollarında morluklar ve darp izleri olduğunu gören işyeri sahibi, Almanca bilmesi sayesinde Alman kadınla anlaşırken, durumu polise bildirdi.

İş yerine gelen polis ekipleri 29 Kasım tarihinde kendilerine güç anlar yaşatan Alman kadınla karşılaştı. Alman kadın, Avsallar’da kendisini 1’i kadın 3 kişinin dövdüğünü söylerken, polislerle gelmeyi kabul etti. Polis ekipleri tarafından rapor almak için Manavgat Devlet Hastanesine götürülen alman kadın, tercüman getirilmesine ve tüm çabalara rağmen tedaviyi ve hastaneye girmeyi kabul etmedi. Acil serviste görevli doktorların da servisten çıkıp kadının yanına gelmeyi kabul etmemesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda tutanak hazırlayan polisler, kadını polis aracıyla Alanya Avsallar Mahallesine götürerek jandarmaya teslim etti.

Kimliği otel rezervasyonundan belirlendi

Bu arada Alman kadının kolunda bulunan otel bandı, kimliğinin belirlenmesini sağladı. Bir türlü ismini söylemeyen Alman kadının 2 gece Side-Kumköy bölgesinde bir otelde kaldığının belirlenmesi üzerine otelle yapılan görüşmelerde kadının Almanya doğumlu Manuela Kowalewıcz (55) olduğu belirlendi.