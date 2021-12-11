banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul etmedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde çöp kutularını devirip, şişeleri araçların üzerine fırlatan, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ilginç hareketler yapan kadın, yeniden ortaya çıktı. Zübeyde Hanım Caddesinde iş yerine gelen, yüzü ve kollarında morluklar, başında darp izi gözlenen Alman kadın, polis tarafından götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmedi. Hastaneye çağrılan tercüman aracılığıyla ikna edilmeye çalışılan kadının kolunda bulunan otel bandından 2 gece Side’de bir otelde konakladığı belirlenirken, biri kadın 3 kişinin kendisini darp ederek bu hale getirdiğini iddia etti.

Asayiş 11.12.2021, 11:42
Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul etmedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde çöp kutularını devirip, şişeleri araçların üzerine fırlatan, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ilginç hareketler yapan kadın, yeniden ortaya çıktı. Zübeyde Hanım Caddesinde iş yerine gelen, yüzü ve kollarında morluklar, başında darp izi gözlenen Alman kadın, polis tarafından götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmedi. Hastaneye çağrılan tercüman aracılığıyla ikna edilmeye çalışılan kadının kolunda bulunan otel bandından 2 gece Side’de bir otelde konakladığı belirlenirken, biri kadın 3 kişinin kendisini darp ederek bu hale getirdiğini iddia etti.

29 Kasım tarihinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Sorgun kavşağında çöp kutularını devirip, üzerini çıkaran, ilginç hareketler yapan, çöp kutularından aldığı şişe ve diğer çöpleri araçların üzerine attıktan sonra akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde ortaya çıkan Alman kadın, polislere uzun süre zorluk çıkardıktan sonra yürüyerek karanlıkta gözden kaybolmuştu.

Polislere Avsallar’da ikamet ettiğini, bazı kişilerin kendisini darp ederek bilgisayarını ve telefonunu aldığını söyleyen kimliği belirlenemeyen Alman kadın, bugün Zübeyde Hanım Caddesinde yeniden ortaya çıktı. Bir iş yerine girip oturan Alman kadının yüzünde, başında ve kollarında morluklar ve darp izleri olduğunu gören işyeri sahibi, Almanca bilmesi sayesinde Alman kadınla anlaşırken, durumu polise bildirdi.

İş yerine gelen polis ekipleri 29 Kasım tarihinde kendilerine güç anlar yaşatan Alman kadınla karşılaştı. Alman kadın, Avsallar’da kendisini 1’i kadın 3 kişinin dövdüğünü söylerken, polislerle gelmeyi kabul etti. Polis ekipleri tarafından rapor almak için Manavgat Devlet Hastanesine götürülen alman kadın, tercüman getirilmesine ve tüm çabalara rağmen tedaviyi ve hastaneye girmeyi kabul etmedi. Acil serviste görevli doktorların da servisten çıkıp kadının yanına gelmeyi kabul etmemesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda tutanak hazırlayan polisler, kadını polis aracıyla Alanya Avsallar Mahallesine götürerek jandarmaya teslim etti.

Kimliği otel rezervasyonundan belirlendi

Bu arada Alman kadının kolunda bulunan otel bandı, kimliğinin belirlenmesini sağladı. Bir türlü ismini söylemeyen Alman kadının 2 gece Side-Kumköy bölgesinde bir otelde kaldığının belirlenmesi üzerine otelle yapılan görüşmelerde kadının Almanya doğumlu Manuela Kowalewıcz (55) olduğu belirlendi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8