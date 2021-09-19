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Darp edildiği iddia edilen şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Asayiş 19.09.2021, 20:18
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın’ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Sargın’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.