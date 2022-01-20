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Darende’de kar araç boyunu aştı
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye geçerken park halindeki araçlar ise karın altında kayboldu.
Asayiş 20.01.2022, 12:01
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye geçerken park halindeki araçlar ise karın altında kayboldu.
Darende ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreyi geçerken hayat durma noktasına geldi. Park halindeki araçlar karın altında kaybolduğu ilçede araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti.
Yer yere kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ilçede Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.