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Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan toprağa verildi
Maltepe Cezaevi’nde ölü bulunan Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, toprağa verildi.
Asayiş 17.02.2023, 17:13
Maltepe Cezaevi’nde ölü bulunan Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, toprağa verildi.
Danıştay’a 17 Mayıs 2006 tarihinde saldırı düzenleyen avukat Alparslan Aslan, Maltepe Cezaevi’nde kaldığı koğuşta dün akşam saat 21.00 sıralarında ölü bulundu. Adli Tıp Kurumunun ardından Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Yukarı Baklacı Mezarlığı’na getirildi. Arslan, Ihlamurkuyu Cami’nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Arslan’ın ailesi ve yakınları katıldı.