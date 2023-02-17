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Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevinde ölü bulundu. Arslan’ın cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.
Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevinde ölü bulundu. Arslan’ın cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.
Asayiş 17.02.2023, 12:26
Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevinde ölü bulundu. Arslan’ın cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.